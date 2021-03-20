Basmane Tren Garı’ndan seferler yeniden başlıyor

İZMİR'DE Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen Basmane Tren Garı'ndan yapılan seferlerlere bugün tekrar başlanacak. Ege Bölgesi'nin demiryolu ulaşımında büyük öneme sahip Basmane Tren Garı'nın seferlerine, geçen yıl pandemi nedeniyle bir süre ara verilmişti. Basmane Tren Garı, 20 Mart günü seferlerine kaldığı yerden devam edecek. Seferler; Basmane-Aydın, Basmane- Denizli, BasmaneÖdemiş, Basmane-Tire, Basmane-Uşak, Basmane- Alaşehir güzergahlarına gerçekleştirilecek. Seferlerde, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yolcu alımı uygulanacak. Bu arada Basmane ile birlikte ülke genelinde bölgesel tren seferleri başlatılıyor. Orta mesafedeki şehirler arasında başlatılacak seferlerde yolcular, HES koduyla trenlere binebilecek. Yolcu talebinin yoğun olduğu Ankara-İstanbul hattında YHT sefer sayısı da 10'a çıkarılacak.