Oguzhan özkaya’dan erasmus’ta sanal tur

OĞUZHAN Özkaya Yelki Ortaokulu öğrencileri, proje ortakları Yunanistan, İtalya ve Romanya'dan 50 öğretmene İzmir'in tarihi ve turistik güzelliklerini sanal ortamda gezdirip tanıttı. Özel Oğuzhan Özkaya Yelki Ortaokulu, "Dynamic Citizens of Europe" isimli Erasmus+ projesinin son toplantısında ev sahibi oldu.

ÜÇ ÜLKEDEN 50 ÖĞRETMEN

Ortaokul öğrencileri sanal İzmir turu ile şehri tanıtıp, müze ve ören yerleri başta olmak üzere tarihi ve turistik yerleri gezdirdi. "Dynamic Citizens of Europa" isimli Erasmus Plus projesi, yaşadığı topluma karşı sorumlulukların farkında olan, problem çözücü, katılımcı, toplamda aktif rol alan, sorumluluk sahibi, toplumsal sorunlara duyarlı vatandaşlar yetiştirmeyi hedefliyor. Sanal olarak yapılan toplantı Yunanistan, İtalya ve Romanya'dan katılan toplam 50 öğretmen ile gerçekleşti. Öğrencilere topluma ve çevreye karşı belli sorumluluklara sahip olmayı, aktif rol almayı ve sosyal ve kültürel düzeylerinin gelişimini hedefleyen projede her ülke özel çalışmalarını gerçekleştirdi. Projenin diğer amaçları olan şehir ve ülke tanıtımı için Efes, Bergama ve Agora gibi bir çok tarihi yerlere okul öğrencileri tarafından düzenlenen sanal geziler büyük keyifle izlendi. İzleyenler pandemi sonrası gerçek bir İzmir turunda buluşmak üzere sözleşti.