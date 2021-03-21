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Haberler Ekonomi ASELSAN’ın sistemi İHA’larda kullanılacak

’ın sistemi İHA’larda kullanılacak

ASELSAN’ın sistemi İHA’larda kullanılacak

21.3.2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN'ın geliştirdiği CATS sisteminin İHA'larda başarılı bir şekilde test edildiğini ve aktif olarak kullanılmaya başlandığını bildirdi. Varank, ASELSAN'ın Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığının bulunduğu Akyurt tesislerini ziyaret etti.

Ziyarette Varank'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün eşlik etti. ASELSAN'ın hava platformları için geliştirdiği elektro- optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi "CATS" hakkında bilgi veren Varank, şunları kaydetti:

"Bunlar insansız hava araçlarında hem gözlem yapan hem de lazer işaretleme yapan sistemler. Son dönemde Bayraktarların aldığı CATS sistemlerine Kanada ambargo uygulamaya başladı, ihracatına yasak getirdi. ASELSAN'ın geliştirdiği bu sistem, İHA'larda başarılı bir şekilde test edildi ve şu anda aktif olarak kullanılıyor. Yurt dışından almamıza kısıt getirilen İHA'larda kullanılan kameralar bu sistemlerdi, buradaki tesiste çok başarılı bir şekilde yapılmış."

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