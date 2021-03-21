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Haberler Ekonomi Cep telefonu tamirinde mesleki belge aranacak

Cep telefonu tamirinde mesleki belge aranacak

Cep telefonu tamirinde mesleki belge aranacak

21.3.2021

TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE), kullanılmış cep telefonlarının sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulmasına standart getirmesinin ardından, Mesleki Yeterlilik Kurumu da (MYK) ikinci el cep telefonlarının tamir ve bakımıyla ilgili düzenlemeye gitti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda mesleklere standart, çalışanlara da mesleki yeterlilik kazandırmayı sürdüren MYK, ikinci el cep telefonlarının satışa hazırlanması öncesinde tamir ve bakımını yapan iş yerlerindeki çalışanların, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmasını zorunlu hale getirdi. Düzenlemeye göre işyerlerinde en az 7 teknik eleman bulunacak.

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