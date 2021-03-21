Merkez Bankası’nda görev değişimi

Cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'nin dünkü nüshasında yayımlandı. Buna göre, Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi kapsamında görevden alındı.

AĞBAL'DAN TEŞEKKÜR

Naci Ağbal geçen yıl Kasım ayında Murat Uysal'ın yerine göreve gelmişti. Ağbal, görevden alındıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin" dedi. Ağbal'ın yerine atanan Prof. Dr. Kavcıoğlu da Bayburt doğumlu. Naci Ağbal 1968 yılında Bayburt'un Yoncalı köyünde dünyaya gelirken Şahap Kavcıoğlu da 23 Mayıs 1967 yılında Bayburt'ta doğdu.





FAİZ ARTIŞI İLE GÜNDEMDEYDİ

NACİ Ağbal göreve gelmesinin ardından geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında 675 baz puan faiz arttırımına gitti. Bu yılın Ocak ve Şubat aylarında faiz arttırımına gitmeyen Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası geçtiğimiz perşembe günü 200 baz puanlık bir faiz arttırımı kararı daha aldı. Toplam artış tutarı görevde kaldığı 133 günlük dönemde 8.75 puan oldu



YENİ BAŞKAN DOKUZ EYLÜL İİBF MEZUNU

DOKUZ Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü denetim uzmanı olarak bitirdi. İngiltere Hastings College'de işletmecilik üzerine eğitim gören ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Kavcıoğlu, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde bulundu. 26. dönem Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.