Aydın, motokros pistiyle çekim merkezi olacak

Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uluslararası standartlara göre hazırlanan motokros pistinin çalışmaları devam ediyor. Motokros Yarış Pisti alanında incelemelerde bulunan AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, Aydın'a önemli bir yatırımın kazandırılacağını söyledi.

SOSYAL TESİSLER KURULACAK

TÜRKİYE'NİN üçüncü motokros pistinin Yenipazar'da yapıldığını dile getiren Erim, "Hayata geçtiğinde Türkiye'de üçüncü olma özelliğini de taşıyacak olan Motokros Yarış Pisti'yle beraber atış poligonları, kafeterya ve sosyal tesisler de yer alacak. Aydın'a hayırlı olsun" dedi. Milletvekili Mustafa Savaş ise, turizmin yanı sıra sportif aktivitelerde Aydın'ın cazibe merkezi olacağını dile getirerek, "İlimizin ve ilçemizin spor aktivitelerine yeni bir kapı açacak olan bu güzel yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen başta Milletvekilimiz Sn. Bekir Kuvvet Erim olmak üzere herkesi kutluyorum" diye konuştu.

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