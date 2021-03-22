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Haberler Ekonomi Bakan Lütfi Elvan'dan fiyat istikrarı mesajı

Bakan 'dan fiyat istikrarı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır. Bu alanlarda istikrar olmaksızın; güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir. Uygulamakta olduğumuz “enflasyonda düşüşü önceliklendiren” makro politika çerçevesi, enfasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir." açıklamasını yaptı.

Bakan Lütfi Elvan'dan fiyat istikrarı mesajı

22.03.2021, 08:41 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021, 09:10

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır. Bu alanlarda istikrar olmaksızın; güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir. Uygulamakta olduğumuz "enflasyonda düşüşü önceliklendiren" makro politika çerçevesi, enfasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz. Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır.

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