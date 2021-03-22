Erdek’e 66 milyon liralık büyük yatırım

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Erdek'e ileri biyolojik arıtma tesisi kuruyor. Çalışmaların başladığı 66 milyon liralık tesisle Erdek Körfezi'nde oluşan kirlilik önlenecek, ilçenin atıksu ve kanalizasyon sorununa çözüm getirilecek. Zeytinli Mahallesi Kurbağalıdere bölgesinde inşa edilecek tesis, Marmara Denizi'ni kirleten unsurları da ortadan kaldıracak.

SUAT SALGIN