Hamsinin kilogramı 20 liradan satılıyor

TRABZON'DA uzun bir sürenin ardından tezgahları süsleyen taze hamsinin kilogramı 20 ila 30 liradan satılıyor. Doğu Karadeniz'de yetersiz avlanma nedeniyle bir süredir tezgahlarda yer almayan taze hamsinin kilogramı 20-30, mezgitin 20, istavritin 20-25, çupranın 40, somonun 25-30, uskumrunun 30, levreğin ise 50 liradan satışa sunuluyor. Balıkçılardan Turgay Memiş, vatandaşlara taze hamsiyi kaçırmamaları tavsiyesinde bulundu.