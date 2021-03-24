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Haberler Ekonomi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor

11 Öğretim Üyesi alıyor

11 Öğretim Üyesi alacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor

24.03.2021, 11:03

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacağı bildirildi. Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu kaydedildi. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu'nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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