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Haberler Ekonomi Erken Uyarı Sistemi Ekim’de tamam

Ekim’de tamam

Erken Uyarı Sistemi Ekim’de tamam

25.3.2021

İklim, afet ve ürün ekim davranışlarındaki değişimler enflasyon sepetinde önemli bir ağırlığı olan gıda fiyatlarını etkiliyor ve dalgalanmalara yol açıyor. Ekonomik reform paketinde, bu dalgalanmaların önlenmesi ve enflasyona etkisinin azaltması amacıyla Erken Uyarı Sistemi'nin 30 Eylül 2021'e kadar kurulacağına yer verildi. İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek. Hal Yasası Teklifi'nin de 31 Aralık 2021'e kadar Meclis'e sunulması öngörülüyor.

GENÇ İSTİHDAM ARTIRILACAK

İstihdamın artırılmasına yönelik eylemler arasında yer alan mikro ve küçük ölçekli firmalara yönelik istidama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim desteği ise Haziran sonuna kadar uygulamaya konulacak. Genç istihdamını artırmak için Eylül sonuna kadar Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hazırlanıp hayata geçirilecek.

KREDİLERE REHABİLİTASYON

Kredi Yaşam Döngüsü Projesi ve yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulması hedefleri de 30 Eylül'e kadar hayata geçirilecek.

TATİL SÜRELERİ NETLEŞECEK

Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenlemeler yıl sonunda tamamlanmış olacak.

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