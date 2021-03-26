Tropikal meyve ihracatı üç yılda yüzde 40 arttı

Türkiye 2020 yılında 57 ülke ve bölgeye 6 milyon 461 bin dolarlık tropikal meyve ihraç etti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye geneli tropikal meyve ihracatının son 3 yılda yüzde 40 arttığını dile getirerek şunları söyledi: "Tarım ve gıdada ülke olarak markalaşmanın yolu katma değerli ürün üretmekten, dünyanın talep ettiğini üretmekten geçiyor. Türkiye, tropikal meyvede ithal eden ülke konumundan şu anda 57 farklı ülke ve bölgeye ihraç eden ülke konumuna geldi. Türkiye geneli tropikal meyve ihracatımız 2018 yılında 4 milyon 690 bin dolar, 2019 yılında 5 milyon 110 bin dolarken 2020 yılında 6 milyon 461 bin dolara ulaştı. Ülkemizde yetiştirilen, ihraç edilen tropikal meyve çeşitlerini artırarak katma değer zincirimizi gitgide büyütüyoruz. Kivi ve avokado ile başladığımız bu yola ejder meyvesi, çarkıfelek, karambola, papaya, mangost, guava armudu, mango, ananas, hindistan cevizi, yaban mersini, kumkuat gibi ürünleri ekleyerek tropikal meyvede ürün gamımızı genişlettik. Türkiye, iklimi, toprağı, biyoçeşitliliği, coğrafi konumuyla planlı, programlı ve iyi tarım uygulamalarına bağlı kalarak geleneksel ürünler kadar yeni alternatif ürünleriyle de daha fazla pazara ulaşabilecek, ihracatını daha üst seviyelere taşıyacak konumdadır."

EN ÇOK KİVİ SATILDI

Ürün çeşitliliğinin artmasında, tropikal meyveler gibi katma değerli ürünler üretilmesinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin kurulmasının önemine değinen Uçak sözlerine şöyle devam etti: "Tarıma Dayalı İhtisas OSB'lerin devreye girmesi ile birlikte, Türkiye geneli tarım ürünleri ihracatımızı 30 milyar dolara çıkaracağız. Türkiye'nin yaş meyve sebzede Avrupa'da bir bilinirliği var. Tropikal meyvenin en büyük tüketici pazarı AB'ye ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Tropikal meyve ihracatımızın büyük çoğunluğunu yaklaşık 4 milyon dolarlık kısmını kivi oluşturuyor. 2019 yılına göre kivi ihracatımız 2020'de yüzde 28 artarak 4 milyon 123 bin dolara ulaştı. İkinci en fazla ihraç ettiğimiz ürün olan avokadoda ise ihracatımız 2019 yılına göre 2020'de yüzde 22 artarak 1 milyon 489 bin dolar tutarında gerçekleşti. Yaban mersini ise 518 bin dolarla en çok ihraç ettiğimiz üçüncü ürünümüz. 1 milyon 271 bin dolarla Rusya, 863 bin dolarla Lübnan, 463 bin dolarla Romanya en fazla tropikal meyve ihracatı gerçekleştirdiğimiz ilk üç ülke arasında yer alıyor. 418 bin dolarla Libya, 374 bin dolarla Ukrayna, 287 bin dolarla Dubai, 226 bin dolarla İspanya, 229 bin dolarla Özbekistan, 192 bin dolarla Bulgaristan, 183 bin dolarla Almanya ihracatımızda ilk 10'da yer alan ülkeler arasında."