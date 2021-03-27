Borsa İstanbul’un yeni Genel Müdürü Ergun

BORSA İstanbul'un dünkü genel kurulunda Hakan Atilla'nın görevi bırakmasıyla boşalan genel müdür koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi. Korkmaz Ergun yönetim kurulu üyesi olarak seçilirken, genel müdür olarak da görevi devralacak.
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