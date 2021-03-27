  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Borsa İstanbul’un yeni Genel Müdürü Ergun

’un yeni Genel Müdürü Ergun

Borsa İstanbul’un yeni Genel Müdürü Ergun

27.3.2021

BORSA İstanbul'un dünkü genel kurulunda Hakan Atilla'nın görevi bırakmasıyla boşalan genel müdür koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi. Korkmaz Ergun yönetim kurulu üyesi olarak seçilirken, genel müdür olarak da görevi devralacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Borsa İstanbul’un yeni Genel Müdürü Ergun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.