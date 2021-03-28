Çalışma hayatında iki reform

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformları Paketi'nde çok sayıda devrim niteliğinde değişiklik yer aldı. Bu değişikliklerin uygulanma takvimleri de geçtiğimiz Salı günü açıklandı. Büyük çoğunluğu bu yıl sonuna kadar tamamlanacak olan reformlar finanstan, vergiye, çalışma hayatından sigortaya hemen her alanda yenilikleri hayatımıza getirecek. Pakette yer alan çalışma hayatıyla ilgili konuların arasında özellikle uzaktan çalışma ve kısmi çalışma konuları dikkat çekiyor. Özellikle pandemi döneminde hayatımıza giren bu kavramların yasal bir zemine oturtulması bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacak.

EVDEN ÇALIŞIYORUZ

Uzaktan çalışma ya da daha anlaşılır olması bakımından evden çalışma şu anda Türkiye'de birçok şirket tarafından uygulanıyor. Bu şekilde hem şirketlerin maliyetleri düşüyor hem de salgının yayılması önleniyor. Ancak uzaktan çalışmanın detayları, işçi işveren hakları burada önem kazanıyor. Bu yüzden yeni dönemde bununla ilgili bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyuluyor. Fakat şu anda uygulamanın yaygın olması sebebiyle bir yönetmelik de çıkartıldı. Şimdi onun detaylarına bakalım.

SÖZLEŞME NASIL YAPILACAK?

● Uzaktan çalışma mutlaka sözleşme ile yapılacak.

● Sözleşmede işin tanımı, yapılma şekli, yeri ve ücreti mutlaka bulunacak.

● İşle ilgili araçlar ve ekipmanlar ile bunların korunması da sözleşmede yer alacak.

● İşin yapılmasıyla ilgili maliyetlerin karşılanması yer alacak.

● Çalışma süresi mevzuata uygun olarak sözleşmede belirtilir.

KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

● İş Kanununun 14. maddesinde tarif edilen uzaktan çalışanlar.

● Personeliyle uzakta çalışma ve çağrı üzerine sözleşme yapan işverenler.

● İşin bir kısmını veya tamamını uzaktan yapanlar.

● Uzaktan çalışmayı isteyen işçi ve işverenler.

UZAKTAN ÇALIŞMA NASIL BAŞLAYACAK?

● Mevcut iş sözleşmesi işçi ve işverenin anlaşmasıyla uzaktan çalışmaya döndürülebilir.

● İşçi uzaktan çalışmak için yazılı başvuru yapar.

● İşveren talebi değerlendirip 30 gün içerisinde yazılı cevap verir.

● Talep kabul edilirse sözleşme yapılır.

● İşçi isterse tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilir.

● Zorlayıcı nedenler varsa uzaktan çalışma için işçinin onayı aranmaz.

KISA ÇALIŞANA YENİ YASA

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışmanın yanında bir başka konu da esnek çalışma modelleri oldu. Zaman zaman uygulanan part-time ya da kısmi süreli çalışma dediğimiz uygulama da yasal bir zemine oturtulacak. Bu şekilde çalışanların yıllık izin, hafta tatili, kıdem tazminatı, işe geri dönüş gibi birçok haklarının yasal bir zeminde tarif edilmesi gerekiyor. İşte bu şekilde çalışanlar için getirilecek haklardan bazıları:

● Kısmi süreli çalışanlara yeni haklar gelecek.

● İş kanununa yıllık izin, hafta tatili gibi haklar eklenecek.

● Kıdem tazminatına hak kazanma süreleri açıkça tarif edilecek.

● Kısmi çalışmada eksik günler borçlanarak tamamlanabilecek.

● Tam zamanlı çalışırken kısa çalışmaya geçenlere 12 ay vergi istisnası sağlanıyor.

ÇALIŞMA MEKANI NASIL OLACAK?

● İşin yapılış şekline göre çalışma yeri daha önceden tamamlanır.

● Bu düzenlemenin maliyeti işçi ile işveren tarafından birlikte belirlenir.

● Çalışanın kullanacağı araç ve gereçler işveren tarafından sağlanır.

● İşçinin iş sağlığı ile ilgili tedbirleri ve bilgilendirmeyi yapmak işverenin sorumluluğundadır.