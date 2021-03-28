‘Kanal İstanbul projesinin imar planlarını onayladık’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin imar planlarını onayladıklarını ve askıya çıkardıklarını duyurdu. Çekmeköy Belediyesi'ndeki toplantıda konuşan Bakan Kurum, "Kanal İstanbul projesine ilişkin daha önce 1/100 bin, 1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını askıya çıkarmıştık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler, belediyelerimizden, kamu kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda itirazları değerlendirdik. 1/100 binlik planımızı geçen hafta itibariyle askıya çıkardık" diye konuştu.

Bakan Kurum şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın problemlerini çözerek, İstanbul'umuzun değerine değer katacak Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz. Bu çerçevede inşallah adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle güzel İstanbul'umuza, Kanal İstanbul projesini de kazandırıyor olacağız."