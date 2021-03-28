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Haberler Ekonomi Rüzgar enerjisine 1,6 milyar euro yatırım

Rüzgar enerjisine 1,6 milyar euro yatırım

Rüzgar enerjisine 1,6 milyar euro yatırım

28.3.2021

TÜRKİYE Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güray Erol, gelecek günlerde duyurulması beklenen 2 bin megavat kapasiteli mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santrali (mini YEKA RES) projelerine yönelik yatırım tutarının 1,6 milyar +euroyu bulabileceğini bildirdi.
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