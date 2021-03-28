TÜRKİYE Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güray Erol, gelecek günlerde duyurulması beklenen 2 bin megavat kapasiteli mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santrali (mini YEKA RES) projelerine yönelik yatırım tutarının 1,6 milyar +euroyu bulabileceğini bildirdi.
Rüzgar enerjisine 1,6 milyar euro yatırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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