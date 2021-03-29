Kalıntısız meyve üretimi için Ankara’da güç birliği

Ege Bölgesi'nin yaş meyve sebze ve mamullerinde 2021 yılı ihracat hedefi 1 milyar 200 milyon dolar. Türkiye'nin yıllık 50 milyon tonu aşan taze meyve sebze üretiminde ihracatın payını artırmak isteyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğini aldı. 2020 yılını 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracatla geride bırakan EYMSİB, Ankara'dan aldığı destekle 2021 yılı için 1 milyar 200 milyon dolar hedef ortaya koydu. Birlik Yönetim Kurulu, Ankara'da Tarım Bakan yardımcıları Ayşe Ayşın Işıkgece ve Mehmet Hadi Tunç ile bir araya geldi. Ziyarette, insan sağlığına uygun, kalıntısız meyve sebze üretilmesi için bakanlık ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin yeni bir projeyi hayata geçirmesi fikri benimsendi.

