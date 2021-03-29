TOKİ'den 8 ilde kurasız 557 lira taksitle ev

TOKİ, 8 şehirde bin 365 konutu kurasız satış sundu. Vatandaşları düşük taksitlerle ev sahibi yapan TOKİ'de konut fiyatları 114 bin, taksitler ise 557 liradan başlıyor.

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bir yandan da kuralı satışlara devam ediyor. Ayrıca açık satış yöntemiyle kurasız bir şekilde konut sahibi olma fırsatı da sunuluyor. Yeni açıklamayla birlikte, çekiliş ve kura şartı olmayan, sekiz şehirde bulunan, bin 365 yeni konut satışa sunuldu. Kuralı satışlarla birlikte toplam 2 bin 770 konut için fırsatlar devam ediyor.

114 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Sabah'ın haberine göre TOKİ'nin sekiz ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 365 konut, altı ilde de bin 405 konut için kuralı satışlarına başvuru alınıyor. Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde. En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.

KURASIZ SATIŞA SUNULAN KONUTLARIN YER ALDIĞI İLLER

Bolu, Balıkesir, Çorum, Denizli, Kırıkkale, Osmaniye, Konya, Mersin...

Kuralı satışa sunulan konutların yer aldığı iller

Adana, Çorum, Giresun, Kahramanmaraş, Sivas, Trabzon

240 AYA KADAR VADE

Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.

Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor.

İlk taksit ödemesi ise konut teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlıyor.