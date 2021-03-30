Katılım bankacılığıyla faizsiz finansa güvence

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'güçlü talep potansiyeli' bulunduğunu vurguladığı katılım bankacılığında yeni dönem başlıyor. Strateji Güncelleme Raporu'na göre 2025'te yüzde 15 pazar payına ulaşacak katılım bankacılığında fırsatlar, stratejik stratejik hedefler sıralandı:



ÜRÜN BORSASI İLE İŞBİRLİĞİ:

Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile işbirliği alanları genişletilecek, ürün geliştirme faaliyetleri katılım bankacılığı ekosisteminde yer alan paydaşların da katkısıyla gerçekleştirilecek. TÜRİB ile birlikte planlanan teverruk ürününde tarım ürünü dışında ürünler geliştirilecek.



ÇAYKUR'DA ROLÜ ARTACAK ORTAK ATM KURULACAK:

Katılım bankaları da kamu bankaları gibi ortak ATM, POS ve ortak kart sitemlerini kurarak işbirliğini artıracak. Faizsiz prensiplerle işleyen İslami FinTek, sigorta gibi bankacılık dışı sektörlerde hızlı büyüme potansiyeli bulunuyor.



İLÇELERDE DE ŞUBE AÇILACAK:

Küçük nüfuslu veya az gelişmiş yerlerde şube açılması teşvik edilecek. Bunun için şube faaliyet harcı nüfus büyüklüğü esasına göre değil ilgili şubenin aktif büyüklüğüne göre hesaplanması için çalışma yapılacak.



ÇAYKUR, PTT'DE ROLÜ ARTACAK:

Sukuk uygulamaları çeşitlendirilecek, Gayrimenkul sertifikası kullanımı artırılacak. El birliği sisteminde yer alan (ev, otomobil kredisi gibi) ürün, hizmetler katılım bankalarınca ikame edilebilir hale getirilecek.



TESPİT ÇALIŞMALARIYLA ÜRÜNLER GELİŞTİRİLECEK:

Dış ticaret özelinde fon kullandırma, döviz kullanımı, ürünlerin çapraz satışı gibi temel alanlarda katılım bankacılığı ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik tespit çalışmaları gerçekleştirilecek.



BİREYSEL YATIRIMA YÖNELİK SERMAYE PİYASINDA ÇEŞİTLİLİK:

Katılım, faizsiz finans sermaye piyasaları ürünleri çeşitlendirilecek ve mevcut ürünlerin etkinliği artırılacak. (Mevcut proje refinansmanı, yeni proje finansmanı, sürdürülebilir sukuk, müşareke modeli gibi.) İkincil piyasalardaki ürünlerin) Bireysel yatırımcılara yönelik sukuk ve kolektif yatırım ürünlerinin geliştirilmesi gibi) derinliği artırılacak.



FAİZSİZ FİNANSTA STANDARTLAR:

Türkiye'nin faizsiz finans alanındaki ağırlığını ve yatırımcılar nezdinde itibarını artırabilecek uluslararası ilke ve standartların iç hukuka aktarılması ve uygulanması sağlanacak. Gerekli görülen alanlarda Türkiye'ye özgü standartlar belirlenecek. Katılım bankacılığı dijital yol haritası hazırlanacak.



ÜRÜN KULLANIMI KOLAYLASACAK

İSTANBUL'UN katılım bankacılığında merkez haline getirilmesi, Türkiye'nin Körfez ülkeleri ve Londra gibi katılım bankacılığında öncü ülkelere yakın olması fırsat sunuyor. Katılım bankacılığında mevcutta var olan ürünlerin (Sukuk, Murabaha, Teverruk, Finansal Kiralama, Karzı Hasen, Müşareke, Azalan Müşareke, Mudarebe, Sat ve Geri Kirala Ürünleri ve Katılım Hesapları) kullanımını kolaylaştıracak.

Hazal ATEŞ