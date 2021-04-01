Dijital yetkinliği güçlü firmalar oyunda kalacak

Türkiye Kalite Derneği (Kal- Der) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç, 2020 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada 1 yıldır süren pandemiye rağmen dernek adına verimli çalışmalar yapıldığına dikkat çekti. EBSO Meclis Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda 2020 yılı faaliyet raporu ve planı okunup onaylanırken, Dr. Senem Kılıç, "Yaşanan pandemi aslında küresel boyutta önemli bir deneyim oldu ve çoğu firma kendine yeni bir yol haritası çizmek durumunda kaldı. Şirketlerin ve bireylerin bu yeni iş modeline ancak dijital yetkinliklerini güçlendirerek uyum sağlayacağının farkındayız. Türkiye hem devlet olarak kamu kurumlarında hem özel sektörde hem de vatandaş nezdinde önemli bir dijital dönüşüm sınavı vermektedir" dedi.

GÜCÜMÜZ ARTACAK

Tek başlarına bu ölçekteki küresel bir soruna çözüm aramak yerine iş birliği ile sinerji yaratacak politikaları daha çok benimsediklerini ifade eden Kılıç, "2020 yılında, İzmir Şube olarak Ege Bölgesi'nde yayılımı ve bilinirliğimizi artırmayı odağımıza almıştık. Bu zorlu süreçte özellikle Denizli bölgesinde yaptığımız iş birlikleri ve tanıtım faaliyetleri ile üye kazanımı konusunda yol aldığımızı düşünüyorum. Bu yayılımı 2021 yılında da diğer yakın coğrafyada sürdüreceğiz" diye konuştu. Kalite bilincinin artırılmasının öncelikleri arasında olduğunu kaydeden Kılıç, "Bu dönemin bir an önce sonlanabilmesi için gerekli kuralların herkes tarafından benimsenmesinin önemini bir kez daha vurgulamak isterim. 30 yıllık kurumsal tecrübemiz ve hafızamız ile gücümüzü yeniden birleştirip geleceğin tasarlanmasında kent yönetimlerinde, şirketlerin sürdürülebilirlik politikalarında, kişilerin gelişim yolculuklarındaki mentörlük rolümüzle bu dönemde yerimizi almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

HIZLA DİJİTALE TAŞIDIK

Salgın konusunda belirsizliklerin hala devam ettiğini dile getiren Dr. Senem Kılıç şunları söyledi: "Önemli bir dönüşüm yaşıyoruz yani eski oyunu yeni kurallarla oynuyoruz. Yeni kuralları öğrenmeye çaba gösterenler faaliyetlerini sürdürecek diğerleri ise bu oyunun dışında kalacaklar. KalDer Ailesi olarak, sürekli değişimi anlaşılabilir hale getirecek politikaları bu sürede hayata geçirdik. Faaliyetlerimizi büyük değişikliğe gitmeden hızlı biçimde dijitale taşıyan ilk STK'lardan birisiyiz."



PANDEMI ELBET BITECEK



DR. Senem Kılıç, pandemi dönemini stratejik davranarak, farkındalıkla tamamlamak gerektiğine dikkat çekti. Pandeminin bir gün mutlaka biteceğini vurgulayan Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzaktan eğitim, uzaktan çalışma modeli, günlük hayatın ebeveyn çalışan performans sürecine ne denli etki edeceği bugün şirketlerin ve istihdam politikalarının önemli konularında biri. GençKal politikalarımızı buraya doğru yöneltebilir miyiz? Şirketlerin ve bireylerin bu yeni iş modeline ancak dijital yetkinliklerini güçlendirerek uyum sağlayacağının farkındayız. Türkiye bu yaşanan süreçte önemli bir dijital dönüşüm sınavından geçmektedir."

Tolga TEKİN