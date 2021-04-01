Gaziantep'te icradan satılık dükkan

Mahkeme Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın brüt alanı 47,00 m2 olup net alanı 36 m2 olduğu belirtilen ilanda ayrıca yol, su, elektrik çöp toplama, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden yararlandığı da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 25.05.2021 14:00 belirlendi.