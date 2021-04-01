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Haberler Ekonomi Gaziantep'te icradan satılık dükkan

'te icradan satılık dükkan

'in ilçesinde bulunan dükkan mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dükkanın satış fiyatı da açıklandı.

Gaziantep'te icradan satılık dükkan

01.04.2021, 10:27

Mahkeme Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın brüt alanı 47,00 m2 olup net alanı 36 m2 olduğu belirtilen ilanda ayrıca yol, su, elektrik çöp toplama, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden yararlandığı da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 25.05.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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