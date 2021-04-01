Küresel plastik atığına fren

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, plastik atık ithalatının Türkiye'nin de taraf olduğu Basel Konvansiyonu kapsamında durdurulduğunu belirterek, "2021 itibariyle içeriği bilinmeyen karışık atıkların ithalatı ulusal çevre politikasından sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görüşü doğrultusunda yasaklandı" dedi. İthalatı yasaklanan atıklar arasında plastik eşya, döküntü, kalıntı, hurda, talaş ve toz gibi imalat atıkları da yer alıyor.

YÜZDE 50'Sİ KADAR

Avrupa Birliği, 1 Ocak itibariyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyeleri dışındaki ülkelere plastik atık ihracatını yasaklarken, Türkiye de, plastik atık ithalatını azaltacak yeni önlemleri devreye aldı. 1 Ocak itibariyle plastikteki "karışık kodlu" atık ithalatına yasak getirildi. Ekonomik değeri olan geri dönüştürülebilir hurdaların izin ve lisans belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler tarafından ithal edilebildiğini belirten Bakan Pekcan, "Tehlikesiz atıklar yalnızca lisanslı geri kazanım tesisleri tarafından geri kazanım amaçlı getiriliyor. Geri kazanımı mümkün olmayan atıkların bertaraf amaçlı ithalatı mümkün değil" dedi. Bakan Pekcan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen, geçen yıl Ocak'ta yürürlüğe giren ithalata uygunluk denetimine tabi atıklara yönelik kota uygulamasıyla ithalatçı firmaların kapasite raporunda yer alan tesis tüketim kapasitesinin yüzde 50'si kadar ithalat yapabildiğini belirtti.

HAZAL ATEŞ/ANKARA