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Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan flaş açıklama

Son dakika: Başkanı Kavcıoğlu'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Başkanı , ekonomistlere ve yatırımcılara sunum yapıyor. Kavcıoğlu, “Sıkı duruş devam edecek. Kararlarımız veri odaklı olacak.” diye konuştu

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan flaş açıklama

01.04.2021, 14:51

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomistlere ve yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği sunumda önemli son dakika açıklamaları yaptı. Kavcıoğlu, "Sıkı duruş devam edecek. Kararlarımız veri odaklı olacak. Yüksek enflasyon ve beklentiler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor" şeklinde konuştu.

Saat 14.00'da başlayan kritik toplantının devam ettiği bilgisi gelirken ayrıntılar sabah.com.tr'de olmaya devam edecek.

Kavcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada da kararlılık vurgusu yaparak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini aktarmış ve "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı

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