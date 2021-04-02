15 Temmuz şehit yakını ve gazilerine müjde

TÜRKİYE Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu, 15 Temmuz şehit yakını ve gazilerine aylık verilen bin liraya 500 lira zam yaptı, ayrıca iki dini bayramda biner lira ile 15 Temmuz'da bin 500 lira daha ödeme yapılması kararlaştırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine aylık biner liralık destek sağlıyordu. Toplantıda alınan kararla Nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere bin liralık desteğin miktarı bin 500 liraya çıkarıldı. Ayrıca yılda iki defa dini bayramlarda bin lira ve Temmuz ayında ise bin 500 TL daha ek destek verilmesi kararı alındı. Bu kapsamda şimdiye kadar 12 ödemeyle 35 milyonu aşkın destek verildi.