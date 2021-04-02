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Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan'ın çağrısı harekete geçirdi! 6 günde rekor

Başkan Erdoğan'ın çağrısı harekete geçirdi! 6 günde rekor

Son dakika... Başkan 'ın, "döviz ve altınınızı finansal sisteme sokun" çağrısı öncesinde harekete geçen yerli yatırımcı 6 işlem gününde 10.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan'ın çağrısı harekete geçirdi! 6 günde rekor
SABAH

02.04.2021, 08:39

Son dakika... Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğinin ardından kurda yaşanan spekülatif artışa yerli yatırımcı rekor satışla karşılık verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "döviz ve altınınızı finansal sisteme sokun" çağrısı öncesinde harekete geçen yerliler 6 işlem gününde 10.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre 19 Mart'ta 255 milyar 703 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 29 Mart itibarıyla 10 milyar 494 milyon dolar azalarak 245 milyar 209 milyon dolara geriledi. Bu dönemde bireysel yatırımcıların döviz hesapları 8 milyar 58 milyon dolar, şirketlerin hesapları ise 2.4 milyar dolar azaldı.

TL MEVDUATA HÜCUM

19-29 Mart tarihleri arasında bankalardaki TL hesapların büyüklüğü ise 78 milyar lira artarak 1 trilyon 646 milyar lira ile tarihi zirveye çıktı. Yerli yatırımcıların döviz satışlarına rağmen, kurun halen 8 liranın üzerinde tutunmasında yabancı alımları etkili oldu.

STOPAJ DESTEĞİ 2 AY UZATILDI

Öte yandan vatandaşın Türk Lirası'na geçişini özendirmek için uygulamaya alınan TL mevduata stopaj desteği uygulamasında süre 31 Mayıs 2021'e uzatıldı.

KARAR RESMİ GAZETEDE

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 kesinti yapılacak.

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.

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