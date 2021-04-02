  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu!

Ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi 'ye sunuldu!

Son dakika haberi... 'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Başkanlığına sunuldu...

Ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu!

02.04.2021, 16:16

Son dakika haberi...AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Detaylar geliyor...
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.