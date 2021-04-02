Son dakika haberi...AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulduDetaylar geliyor...
Son dakika haberi... AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu...
Son dakika haberi...AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulduDetaylar geliyor...
Ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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