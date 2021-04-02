İhracat zirvede

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayında ihracatın 18 milyar 985 milyon dolara ulaştığını belirterek "Bu rakam tüm zamanların en büyük ihracatı" dedi. İthalatın yüzde 26 artarak 23,7 milyar dolar olduğunu bildiren Pekcan, dış ticaret açığının martta yüzde 14,2 düşüşle 4,7 milyar dolara gerilediğini duyurdu. Mart ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklandı. MART ayında yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 artarak 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. İthalat, mart ayında yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 14,2'lik düşüş göstererek 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara geriledi. MART ayında 1339 firma ilk kez ihracat yaparken, toplam 39 bin 170 firma ihracat gerçekleştirdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80.2 olurken, altın hariç ise bu oran yüzde 80.7 seviyesinde gerçekleşti.

50 MİLYAR DOLARI BULDU

2021 yılı ilk çeyrek ihracatı, geçen senenin ilk çeyreğine göre, yüzde 17,3 artışla 50 milyar dolara ulaştı. Bu değer, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek ihracat değeri oldu. İlk çeyrekteki ithalat, geçen senenin ilk çeyreğine göre, yüzde 9,7 artışla 61 milyar dolara yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı ise geçen senenin ilk çeyreğine göre yüzde 15,2 oranında düşüş göstererek, 13 milyar dolardan 11 milyar dolara geriledi. Yılın ilk çeyreğinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen senenin ilk çeyreğe göre 5,3 puan artarak yüzde 81,9'a yükseldi.



OTOMOTİV LİDERLİĞİNİ KORUDU

MART ayında önceki yılın aynı ayına göre 24 sektör ihracatını artırmayı başardı. 2 milyar 893 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv liderliğini korurken, 2 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler ikinci oldu. Mart ayında en yüksek artış yüzde 124 ile 154 milyon dolara ulaşan gemi ve yat sektöründe görüldü. Mart ayında 74 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 ilimiz sırasıyla; 7 milyar 161 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 464 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 333 milyon dolarla Bursa, 938 milyon dolarla İzmir ve 874 milyon dolarla Gaziantep oldu.