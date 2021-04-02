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Haberler Ekonomi Pandemi nedeniyle Mesir bu yıl da saçılmayacak

Pandemi nedeniyle Mesir bu yıl da saçılmayacak

Pandemi nedeniyle Mesir bu yıl da saçılmayacak

2.4.2021

500 yıllık bir geleneğe sahip olan Manisa Mesir Macunu Festivali pandemi nedeniyle bir kez daha iptal edildi.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, "Mesir macunlarını üretmeye devam ediyoruz" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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