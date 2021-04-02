Pandemi nedeniyle Mesir bu yıl da saçılmayacak

500 yıllık bir geleneğe sahip olan Manisa Mesir Macunu Festivali pandemi nedeniyle bir kez daha iptal edildi.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, "Mesir macunlarını üretmeye devam ediyoruz" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK