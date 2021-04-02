TL mevduatına stopaj desteği süresi uzatıldı

MERKEZ Bankası, Kanada'dan İtalya'ya, Güney Kore'den Hindistan'a kadar pek çok ülkenin de sahip olduğu yerli ödeme yöntemi TROY'u güçlendirmek için kolları sıvadı. Merkez Bankası, Visa, MasterCard, American Express gibi dünyanın önde gelen ödeme sistemlerine karşı Türkiye'nin ilk ve tek Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ni (TROY) ayrı bir şirket çatısı altında yapılandırıyor.

TROY logolu kart sayısı 10 milyona ulaşırken, yeni dönemde e-ticaret sitelerinde, evlerde, işyerlerinde, tüm alışverişlerde daha yaygın kullanılması hedefleniyor. Dövizden TL'ye dönüşe destek de sürecek. Hükümet, tasarrufların Türk Lirası'na yönelmesi amacıyla geçen yıl yaşama geçirdiği TL mevduata stopaj desteği süresini 31 Mayıs'a kadar uzattı.

■ HAZAL ATEŞ