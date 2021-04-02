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Haberler Ekonomi Yüksek İhtisas Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alıyor

52 Öğretim Üyesi alıyor

52 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Yüksek İhtisas Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alıyor

02.04.2021, 11:36

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yüksek İhtisas Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Elemanı" alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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