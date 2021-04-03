Kazandır-Kazan modeliyle pizza sektöründe öne çıktı

Sektöründe Türkiye'nin en itibarlı pizza markası seçilen Pasaport Pizza, klasik franchise anlayışından farklı olarak geliştirdiği 'Kooperatif Modeli ile 55 ilde 160'dan fazla şubeye ulaştı. Kooperatif modelindeki karlılığı fark eden 40'tan fazla kurye, kasiyer gibi bayi çalışanı kendi bayilerini açtı. Türkiye'nin en büyük yerli pizza markası Pasaport Pizza, geliştirdiği kazandır-kazan prensibiyle ciro payı almadan şubelerinin rekabet gücünü artırıyor. Yerli sermayeli pizza markası Pasaport Pizza, 81 kentte olmayı ve şubesi olmayan 26 şehire daha açılmayı planlıyor.



MUTLU BAYİLER ARTIYOR

Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, "İsmimizi 1998 yılında kurulan ilk şubemiz olan 'Pasaport' semtinden aldık. 23 yıldır kalitemizden ve lezzetimizden taviz vermediğimiz bu büyüme ivmesini yakaladık. Türkiye'de yerli bir pizza markası olarak dünya devleriyle mücadele ediyoruz. Uzun yıllardır bu başarıyı sürdürmek aykırı franchise dediğimiz sistemimizle oluyor. Dünyada herkes win-win diyor, kazan-kazan diyor. Biz de kazandır-kazan diyoruz" dedi. İlk hedeflerinin öncelikle bayinin kar etmesi olduğunu vurgulayan Genel Müdür Özdemir şunları söyledi: "Kazandır-kazan'dan sonra mutlu bayiler diyoruz. Biz bu mutluluğu sürdürülebilir bir işletme için en önemli etken olarak görüyoruz. Pandemi döneminde yeni bayiler açtık. 160 şubemizde yaklaşık 1500 çalışma arkadaşımız var. 10 milyon kişiye lezzetli pizzalarımızı ulaştırıyoruz. Dijital dönüşümü sektörümüzde başlatan firmaların başındayız. Müşteri ve motor takiplerini, nakliyeleri dijital olarak gerçekleştiriyoruz. Pizza malzemelerinin şehirler arasındaki ısılarını takip ediyoruz."



23 YILLIK TECRÜBEMİZLE

26 şehirde daha açılma planları bulunduğunu, bu illerdeki yerel markaları da Pasaport Pizza markasının karlı yatırım ortamına davet ettiklerini ifade eden Özdemir, "Yeni yatırımcılarla sürekli görüşmelerimiz oluyor. 160 şubede edindiğimiz büyüme ivmesi ve tecrübemizle yeni bayi adaylarımıza güven veriyoruz. Kooperatif prensibimiz ve cirodan pay almamamız da sektörde bize yönelişi hızlandırıyor. 55 ilde 160 şube 1500 çalışma arkadaşı ile büyük bir operasyonu bir aile mantığıyla çözüyoruz. 23 yıllık pizza tecrübemizle yeni açılacak illerimizde yer alan yerel markaları çok daha fazla karlılıkla markamıza katılmaya çağırıyoruz. Hızla büyüyen bir ailenin içerisinde yer almak oldukça karlı bir yatırım. Yeni bayi adaylarımızı bekliyoruz" görüşünü dile getirdi.



40'TAN FAZLA ÇALIŞANIMIZ KENDİ İŞLETMESİNİ AÇTI

YENİ yatırımcılara seslenen Özdemir, "Bayimiz olmak için büyük sermayeler gerekmiyor. Teşvik ediyoruz. Modeli kuruyoruz. Sistemi kuruyoruz. Eğitimler veriyoruz. Kendi içimizden açılan 40'ı aşkın bayimiz var. Kuryelikten, kasiyerlikten gelen bayilerimiz var. İşletmesini markamıza dönüştürmek isteyenlenrden oldukça fazla başvuru alıyoruz" dedi.



'EN İTİBARLI PİZZA MARKASI SEÇİLDİK'



TÜRKİYE'NİN 'En İtibarlı Pizza Markası' seçildiklerini belirten Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz yıl Türkiye İtibar Akademisi tarafından pizza sektöründe Pasaport Pizza 'Türkiye'nin En İtibarlı Pizza Markası' seçildi. Akademi ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nce hazırlanan Ekonomiye Fayda Endeksi raporunda şirket olarak Platin Lig'de yer aldık."

Tolga TEKİN