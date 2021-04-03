Otofora’dan bahara merhaba

İZMİR otomotiv sektöründe kurulduğu günden bugüne Bayraklı Salhane'deki yatırımları ile dikkat çeken Otofora, çalışanları ile birlikte bahara merhaba dedi. Etkinlikte geleceğe yönelik planlamalar ile motivasyon ve ekip ruhuna dikkat çekildi. İzmirli genç iş insanı Otofora Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Fatih Ada, 2'nci el araç alım satımda güven sorununu marka olarak ortadan kaldırdıklarını belirterek, "Araç alım satımında müşterilerimize hızlı, güvenli ve garantili hizmet sunmak amacıyla yola çıktık ve emin adımlarla ilerliyoruz. 'Güvenle Alın Keyfini Sürün' sloganımızın hep arkasındayız ve İzmirli'den karşılığını da almayı başardık" dedi. Kadın elinin değdiği her yerin güzelleştiği ve kadınların olduğu işlerin değerinin arttığına da dikkat çeken Ada, "Kadın çalışan oranımız çalışan sayımızın yüzde 50 'sini oluşturmaktadır. Şube sayımız arttıkça kadın çalışan oranımız da artmaya devam edecektir" diye konuştu.

FİDAN HEDİYE EDİYORUZ

Sosyal projelere de destek verdiklerini belirten Bekir Fatih Ada, şunları söyledi: "Otofora olarak Gelecek nesillere sağlıklı , temiz hava bırakabilmek adına her sattığımız araç için araç alımı yapan müşterilerimiz adına ; Ege Orman Vakfıyla yaptığımız işbirliği ile oluşturduğumuz Otofora Korusu'nda bir fidan hediye ediyoruz. Böylelikle araçların yarattığı karbon salınımının azaltılmasına diktiğimiz fidanlar ile destek oluyoruz."