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Haberler Ekonomi Ekstreyi şirket mailine gönderen bankaya 60 bin TL ceza!

Ekstreyi şirket mailine gönderen bankaya 60 bin TL ceza!

Ekstreyi şirket mailine gönderen bankaya 60 bin TL ceza!

4.4.2021

ADALET Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), bankanın müşterisine ait ekstreyi firma adresine göndermesinin, 'kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi' anlamına geldiğine hükmetti. Kurul, bankaya 60 bin lira ceza kesti. Bir tüketici, kredi kartı ekstresine dair elektronik postanın kişisel e-mail yerine şirket e-mali adresine gönderilmesiyle şok yaşadı.

Mağdur tüketici, KVKK'na müracaat etti. Kurul'un savunma talep ettiği banka ise müşterinin ortağı olduğu firmanın iletişim adresi olduğu. firmaya ve ortaklarına tahsis edilen ticari kredi kartlarının ekstrelerinin söz konusu e-posta adresine gönderildiğini öne sürdü. Kurul, bankanın 60 bin lira ceza ödemesi gerektiğine hükmetti.

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