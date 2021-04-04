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Haberler Ekonomi SHGM’den Boeing 737 MAX açıklaması

SHGM’den 737 MAX açıklaması

SHGM’den Boeing 737 MAX açıklaması

4.4.2021

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), iki yılı aşkın süredir dünya genelinde uçuşları durdurulan Boeing 737 MAX'lerle ilgili duyuru yayımladı. Duyuruda, havayolu şirketlerinin Uçuşa Elverişlilik Direktifleri'ni yerine getirmesi durumunda Boeing B737-8 MAX ve B737-9 MAX uçaklarına yeniden uçuş izninin verileceği açıklandı.

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