SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), iki yılı aşkın süredir dünya genelinde uçuşları durdurulan Boeing 737 MAX'lerle ilgili duyuru yayımladı. Duyuruda, havayolu şirketlerinin Uçuşa Elverişlilik Direktifleri'ni yerine getirmesi durumunda Boeing B737-8 MAX ve B737-9 MAX uçaklarına yeniden uçuş izninin verileceği açıklandı.
SHGM’den Boeing 737 MAX açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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