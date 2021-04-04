SHGM’den Boeing 737 MAX açıklaması

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), iki yılı aşkın süredir dünya genelinde uçuşları durdurulan Boeing 737 MAX'lerle ilgili duyuru yayımladı. Duyuruda, havayolu şirketlerinin Uçuşa Elverişlilik Direktifleri'ni yerine getirmesi durumunda Boeing B737-8 MAX ve B737-9 MAX uçaklarına yeniden uçuş izninin verileceği açıklandı.