Adliyeden kaçtı, araçla kaza yaptı, vurularak yakalandı

İzmir'de hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli E.A, önceki gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alınıp, dün saat 17.00 sıralarında Bayraklı Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, elleri kelepçeli bir şekilde ekip otosundan indirildikten sonra polislerle tartışıp, arbede çıkarttı. Yaşanan kargaşadan faydalanan şüpheli, elleri kelepçeli olarak kaçıp, kendisini bekleyen otomobile bindi. Polis, hızla kaçmaya başlayan şüphelilerin peşine düştü. Şüpheliler, yaklaşık 200 metre ilerdeki İslam Kerimov Caddesi'nde aracın hakimiyetini kaybetti ve bir ağaca çarptı. Araba hurda yığınına dönerken, kazanın ardından şüpheli E.A. ve beraberindekiler araçtan inip bu defa yaya olarak kaçmayı sürdürdü.

SANAYİDE BULDULAR

Şüphelileri bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bölgeyi de ablukaya aldı. Adliyeye yakın bir noktada bulunan sanayi bölgesinde saklandığı belirlenen E.A'yı bulan ekipler, birkaç kez 'dur' ihtarına bulundu. Ancak E.A, ihtara uymayıp kaçmayı sürdürünce polis ekipleri ateş etti. Bacaklarından vurulup etkisiz hale getirilen E.A. gözaltına alındı.



DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

POLİS tarafından vurulan şüpheli E.A, olay yerine çağrılan ambulans tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.