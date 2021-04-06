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Haberler Ekonomi Bitcoin ile giysi satışına başladı

ile giysi satışına başladı

Bitcoin ile giysi satışına başladı

6.4.2021

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde yaşayan genç girişimci Davut Şahin, mağazalarında kripto para birimi Bitcoin ile giysi satışlarına başladı.

Bitcoin yatırımından yüksek kazanç elde ettiğini, bu kazanç ile İzmir ve Ege'de birkaç mağaza açtığını belirten Şahin, "Mağazalarımda Bitcoin karşılığında ürün satışı yapıyorum" dedi. Genel olarak müşterilerin bu uygulamaya olumlu tepkiler verdiğini ifade eden Şahin, çok talep olduğunu vurguladı.

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