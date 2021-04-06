EIB’ten MODEKO Fuarı’na büyük destek

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), yarın başlayacak Modeko Uluslararası İzmir Mobilya Fuarına; hibrit söyleşiler ve tasarım yarışmalarıyla desteğini sürdürecek. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, "Fuar ile eş zamanlı olarak alım heyetleri gerçekleştireceğiz" dedi.

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