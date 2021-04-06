EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), yarın başlayacak Modeko Uluslararası İzmir Mobilya Fuarına; hibrit söyleşiler ve tasarım yarışmalarıyla desteğini sürdürecek. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, "Fuar ile eş zamanlı olarak alım heyetleri gerçekleştireceğiz" dedi.
EIB’ten MODEKO Fuarı’na büyük destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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