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Haberler Ekonomi EIB’ten MODEKO Fuarı’na büyük destek

EIB’ten ’na büyük destek

EIB’ten MODEKO Fuarı’na büyük destek

6.4.2021

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), yarın başlayacak Modeko Uluslararası İzmir Mobilya Fuarına; hibrit söyleşiler ve tasarım yarışmalarıyla desteğini sürdürecek. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, "Fuar ile eş zamanlı olarak alım heyetleri gerçekleştireceğiz" dedi.
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