Ripple XRP davası ne zaman yapılacak? 6 Nisan - Ripple XRP mahkemesi saat kaçta? Ripple davası sonucu ne oldu?

Geçtiğimiz günlerde Ripple ve SEC arasındaki davada yeni tarihler belli olmuştu. Peki, Ripple XRP davası ne zaman? Ripple dava sonucu ne oldu? Kripto para dünyasının gözü Ripple davasında!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı Ripple ve iki yöneticisine açtığı davanın ilk duruşması 22 Şubat 2021'de görülmüştü. SEC'in, Ripple ve şirketin CEO'su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen'ı, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı. Ripple'ın avukatı James K. Filan, Twitter üzerinden davayla ilgili olarak belirlenen yeni tarihleri duyurdu.

RİPPLE XRP DAVASI NE ZAMAN?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada bugün(6 Nisan) telekonferans yapılacak. SEC'nin daha önce kripto para borsalarına XRP'nin bir menkul kıymet olmadığını bildirdiğine dair belgelerle kanıtlar sunulabileceği düşünülüyor. Konferans görüşmesinin bugün TSİ 21.00'de yapılması planlandı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davada Ripple eski CEO'su Chris Larsen ve şu anki CEO Brad Garlinghouse'u temsil eden James K. Filan SEC tarafından sunulan mektubu da gönderisinde paylaştı. Mektupta davalıların davayı reddetme taleplerine ilişkin iddialarını sunmak için önerilen tarihler üzerinde anlaştıkları yer alıyor.

RİPPLE XRP DAVASI TARİHLERİ

Ön duruşması 22 Şubat 2021'de görülen davanın açılış savunmaları 12 Nisan'da alınacak. SEC'in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs'ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC'in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran'a kadar vakti olacak.

SEC tarafından dava açılmasının ardından kripto para borsaları Ripple işlemlerini askıya almışlardı. Coinbase, OKCoin gibi kuruluşlar Ripple işlemlerini yapmamaya başladı. Dava sonrasında yeniden işlemlerin açılması beklentisi hakim durumda. SEC ve Ripple (XRP), 1 Nisan'da gerçekleştirdikleri bir toplantının ardından, Ripple'ın bazı e-posta alışverişlerini kısmen yeniden düzenlemeyi kabul etti. Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile devam eden mevcut davasında, e-posta yazışmalarını mahkemenin dışında tutmak için yaptığı teklifte ufak bir kazanç elde etti.