Üç kamu kurumu 270 personel alacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 75 koruma ve güvenlik ile 55 temizlik görevlisi olmak üzere 130 personel alacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 9 Nisan'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı çeşitli pozisyonlarda 58 sözleşmeli personel istihdam edecek. Alım için başvurular 16 Nisan Cuma saat 17.30'a kadar gerçekleştirilebilecek.

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile kurum bünyesindeki Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne ise (SAGE) toplam 82 personel alımı yapılacak.