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Haberler Ekonomi 2020’de 69,3 milyar liralık sosyal yardım yapıldı

’de 69,3 milyar liralık yapıldı

2020’de 69,3 milyar liralık sosyal yardım yapıldı

7.4.2021

SOSYAL yardım yapanlar arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yüzde 81,7 ile ilk sırada yer aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal yardımlara ayrılan kaynağın arttığı belirtilerek, "2002'de 1,3 milyar lira olan sosyal yardım miktarı 2020'de 53 kat artarak 69,3 milyar liraya yükseldi" denildi.
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