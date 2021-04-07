2020’de 69,3 milyar liralık sosyal yardım yapıldı

SOSYAL yardım yapanlar arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yüzde 81,7 ile ilk sırada yer aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal yardımlara ayrılan kaynağın arttığı belirtilerek, "2002'de 1,3 milyar lira olan sosyal yardım miktarı 2020'de 53 kat artarak 69,3 milyar liraya yükseldi" denildi.

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