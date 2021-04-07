E-ticaret hacmi 226,2 milyar liraya yükseldi

TICARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de 256 bin 861 işletmenin e-ticaret faaliyetinde bulunduğunu belirterek, "2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi." dedi. Bakan Pekcan, "Türkiye şimdiden küresel ölçekte hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında vardır ve güçlü biçimde olmaya devam edecektir. Ülkemizde e-ticaret faaliyetinde bulunan 256 bin 861 işletme bulunmaktadır" diye konuştu.

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