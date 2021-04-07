İSTANBUL Havalimanı, mart ayında gerçekleştirilen 17 bin 407 uçuşla Avrupa'daki rakiplerini geride bıraktı. Mart ayında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı olarak belirlenen İstanbul Havalimanı'nı, 14 bin 186 seferle Paris Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.
İstanbul en çok sefer yapılan havalimanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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