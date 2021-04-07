MÜSİAD İzmir’de yeni dönem başladı

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, 23. Olağan Genel Kurulu sonrasında gençleşen yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı başkanlığındaki toplantıda yeniden yapılanma sürecinde görev dağılımı yapılırken, 2021-2023 dönemine ilişkin yeni hedefler belirlendi.

Konuşmasında İzmir istihdamına katkıda bulunmayı sürdüreceklerini belirten MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "MÜSİAD İzmir ailesi olarak şu anda 50 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu yapımızı, 10 bin ilave istihdam sağlayıp 60 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Mevcutta 1630 işletmeyi temsil ediyoruz. İşletme sayımızın da 2 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Ayrıca tüm üyelerimizin ihracat yapmasını sağlayacağız, mevcut ihracatçı üyelerimizin de kapasitelerini artıracağız. MÜSİAD Genel Merkezimizin öncü projelerinden "Üretim Üsleri" projesini İzmir'imize taşımak istiyoruz. İzmir'de KOBİ'lerimiz için üretim ve hizmet alanları oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

GÜÇLÜ PROJELERİMİZLE

Yeni dönemde yeni şube hizmet yerine geçeceklerini söyleyen Saygılı, "İzmir Nitelikli İstihdam Projemiz (İNİP) devam ediyor, Karavan Park projemizi de hayata geçireceğiz. Görev süremizde 112 yeni üye kazanımı ile 320 üyeye ulaştık. 50 yeni üye daha kazanacağız. Genç MÜSİ- AD ile MÜSİAD Kadın projelerini genişleterek devam ettirecek. Yeni dönemde İzmir'e değer ve güç katan bir STK olmayı sürdüreceğiz. Üreten Güçlü Türkiye yolunda milletimize tüm gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA İHTİSAS KOMİTESİ KURULDU

MÜSİAD İzmir Şubesi 2021-2023 dönemine yönelik çok sayıda proje/iş odaklı özel/ihtisas komiteleri oluşturdu. Ayrıca Genç MÜSİAD Komitesi M. Bilal Kara ve MÜSİAD Kadın Komitesi Burçin Oğuz başkanlığında yürütülecek.