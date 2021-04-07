Turizm gelirimiz 25 milyar Dolar olur

TÜRKIYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil olmak üzere bu yıl iyi bir ziyaretçi sayısı ve 20-25 milyar dolar civarında döviz girdisi beklediklerini söyledi. Afyonkarahisar'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Bağlıkaya, "Ağırlıklı olarak yine Rusya ve Ukrayna'dan turist girişleri geçen haftalarda başladı. Turist girişleri nisan ayının 15'inden itibaren hızlanacak. Türkiye her halükarda en az 25 milyon civarında turist alacaktır" diye konuştu.

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