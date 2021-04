Yağlı besinler kanser riskini artırıyor

DOĞAL BESİNLERE YÖNELİN

Sigara kullanımı, dumanlanmış besinlerin fazla tüketimi, sebze ve meyvelerin yetersiz tüketimi, yağlı ve şekerli besinlerin vücuda alımı ve aşırı alkol kullanımının kanser riskini artırdığını dile getiren Sinem Adilak, "Kemotera-pi veya radyoterapi tedavisi gören hastalarımızda süreç içerisinde tat ve kokuda aşırı duyarlılık, bulan-tı ve kusma, hızlı kilo kaybı, ishal ve kabızlık, ağız içi yaralar gibi sorunlar ortaya çıkabilmek-tedir. Bizler Beslenme Uzmanları olarak, kanser hastalarına bu süreçte sunduğumuz öneriler-le kilo kaybını önle-meyi ve bağışıklığı doğal besinlerle desteklemeyi amaç-lıyoruz" dedi.



BAHARATLI GIDALAR BULANTIYI TETİKLİYOR

Bulantı ve kusma sıklıkla oluyor ise sıvıların zamana yayılarak tüketilmesi gerektiğini kaydeden Sinem Adilak, "Bu süreçte en büyük kurtarıcımız krakerler ve kızarmış ekmekler olacaktır. Yağlı ve çok baharatlı gıdalardan da uzak durmanızı bulantıyı tetiklememek adına önermekteyiz. Tedavi süresince ve tedavi sonrasında bolca sebze, kuru baklagil ve greyfurt hariç meyve tüketiniz" ifadelerini kullandı.

KAHVALTIDA YUMURTA VE PEYNİR

Diyetisyen Adilak, hastaların yeterli protein ve kalori alabilmesi için et, yumurta, peynir, kuru bak-lagil, tahıllar, sebze ve meyveyi yeterli şekilde tüket-mesinin önemli olduğunu vurguladı. Hastaların bu süreçte sıklıkla iştah kaybı şikayetiyle kendilerine başvurduklarını dile getiren Sinem Adilak, "Genel-likle günün ilk öğünü olan kahvaltıda besin tüketimi diğer öğünlere nazaran daha fazla olur. Biz de bunu bir avantaja çevirebilmek adına kahvaltıda taze sıkıl-mış meyve sularını (greyfurt hariç), yumurta ve peynir gibi önemli protein kaynaklarını öneriyoruz" dedi.



TÜKETTİĞİNİZ ET YAĞSIZ VE DERİSİZ OLMALI

YAĞLI ve şekerli besinlerden, asitli meşrubatlardan, şarküteri ürünlerinden uzak durulması gerektiğini hatırlatan Adilak, "Günde minimum 10 bardak su içiniz ve az yağlı süt ve süt ürünlerini tercih ediniz. Yağsız et, derisiz tavuk, derisiz hindi ve balık yiyiniz. Kilonuzu korumak bizim için son derece kıymetlidir bu nedenle hafif şiddetli fiziksel aktiviteyi mutlaka öneririz" uyarılarında bulundu.