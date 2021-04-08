AA’nın yeni Genel Müdürü Karagöz oldu

ANADOLU Ajansı'nda görev değişimi yaşandı. Ajansın 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 6 yıldır görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri değişti. Şenol Kazancı başkanlığındaki AA yönetiminin görev süresi son bulurken Genel müdürlük görevine Serdar Karagöz getirildi. Görevi devralan Karagöz, "Ülkemizin ve Anadolu insanının sesini dünyaya duyurma misyonu bize ağır sorumluluk yüklemektedir. Bu misyon doğrultusunda büyük bir gayretle çalışacağız. Büyüyen Türkiye'nin büyüyen haber ajansı olarak dünyada daha etkili olmaya çalışacağız" dedi.