KOBİ’lere 1 milyon TL dijitalleşme desteği

KÜÇÜK ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan müjde geldi. Bakan Varank, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı'nın "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" çağrısını paylaştı. İmalat sanayisinde dijital dönüşümün 11'inci Kalkınma Planı ve 2021 Yılı Programı'nın odak alanları arasında yer aldığını belirten Varank, "Verimliliğin artmasını, standartlara uyumlu ve kaliteli ürünlerin üretilmesini ve böylece KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmayı hedeflerimiz arasına koyduk" ifadelerini kullandı.

654 İŞLETME FAYDALANDI

KOBİ'LERİN iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmeye başladığını vurgulayan Mustafa Varank, "Üçüncü kez çıktığımız bu çağrımızla yine akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri destekleyeceğiz. İlk çağrıya 2019'da çıkıldı, toplamda 258 KOBİ'ye 71,5 milyon liralık desteği onayladık. 2020'deki ikinci çağrıda da 396 KOBİ'nin 158 milyon liralık destekten faydalanması yönünde karar aldık. Yeni çağrımızda da KOBİ'lerimize 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin lira kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Böylece yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin sayısını artırmayı sürdüreceğiz. Başvuruları, 17 Mayıs'a kadar alacağız. KOBİ'lerimiz çağrıya e-Devlet üzerinden başvurabilir. Çağrı sonuçlarını da temmuz ayında açıklamayı planlıyoruz" açıklamasını yaptı.



PROJELERİN TAMAMLANMASI İÇİN 16 AYA KADAR SÜRE VERİLECEK

İMALAT Sanayinde Dijitalleşme temalı çağrıda geri ödemeli destek tutarının yüzde 50'ye kadar olan kısmı "erken ödeme" olarak verilebilecek. KOBİ'ler, yapılan çağrı kapsamında en az 8 ay, en fazla 16 ay içinde projelerini tamamlayabilecek. Nesnelerin İnterneti'nden Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri'ne kadar 8 farklı alanda projeler desteklenecek.