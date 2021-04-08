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Haberler Ekonomi ‘Ramazan ayı boyunca HES koduyla çalışabiliriz’

‘Ramazan ayı boyunca HES koduyla çalışabiliriz’

Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkan Adayı, 3. kuşak işletmecisi Alpay Okyay, pandemi döneminde sıkıntı yaşayan esnafla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Ramazan ayı boyunca HES koduyla çalışabiliriz’

8.4.2021

AVM'ler ile otel restoranlarının açık olduğunu hatırlatan Okyay, "Bizler de Ramazan ayı boyunca belirlenen kurallara bağlı kalarak çalışabiliriz" dedi.

'ZOR DURUMU HAFİFLETİR'
KORONA virüsle mücadele döneminde HES kodu uygulamasıyla lokantaların açılması fikrini ilk kez ortaya kendisinin attığını söyleyen Alpay Okyay, "İçinde bulunduğumuz süreçte otel restoranları açık. HES Kodu kontrolü ve devletimizin belirlediği pandemi hijyen kuralları ile lokanta ve restoranların devam etmesi, bu süreçteki esnafın zor durumunu bir nebze olsun giderebilir. Esnafımız, çalışanlarımız ve ailelerimiz ile milyonlara varan bir kitle olarak çok zor bir dönem yaşamaktayız. Devletimizin sesimizi duyacağına inanıyoruz. Sadece paket servisle lokanta ve restoranların ayakta kalması mümkün değil" açıklamasını yaptı.

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