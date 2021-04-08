‘Ramazan ayı boyunca HES koduyla çalışabiliriz’

AVM'ler ile otel restoranlarının açık olduğunu hatırlatan Okyay, "Bizler de Ramazan ayı boyunca belirlenen kurallara bağlı kalarak çalışabiliriz" dedi.

'ZOR DURUMU HAFİFLETİR'

KORONA virüsle mücadele döneminde HES kodu uygulamasıyla lokantaların açılması fikrini ilk kez ortaya kendisinin attığını söyleyen Alpay Okyay, "İçinde bulunduğumuz süreçte otel restoranları açık. HES Kodu kontrolü ve devletimizin belirlediği pandemi hijyen kuralları ile lokanta ve restoranların devam etmesi, bu süreçteki esnafın zor durumunu bir nebze olsun giderebilir. Esnafımız, çalışanlarımız ve ailelerimiz ile milyonlara varan bir kitle olarak çok zor bir dönem yaşamaktayız. Devletimizin sesimizi duyacağına inanıyoruz. Sadece paket servisle lokanta ve restoranların ayakta kalması mümkün değil" açıklamasını yaptı.