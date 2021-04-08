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Haberler Ekonomi Türksat 5A Mayıs ayında yörüngesine oturacak

Mayıs ayında yörüngesine oturacak

Türksat 5A Mayıs ayında yörüngesine oturacak

8.4.2021

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat A.Ş. Gölbaşı yerleşkesini ziyaret etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "Ocak ayında fırlatılan Türksat 5A, Mayıs'ın ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak" dedi. Haberleşme uydusu hizmete girince çok daha kaliteli TV yayıncılık ve haberleşme hizmeti verileceğini kaydeden Karaismailoğlu, "Türksat 5B bu yılın dördüncü çeyreğinde fırlatılacak. Türksat 6A'yı ise 2022'de göndermeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı.
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