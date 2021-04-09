Çeyrek altın 746 lira

SERBEST piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 52 liradan, 22 ayar bileziğin gramı 423,50 liradan, tam ziynet 2 bin 982 liradan, yarım ziynet bin 491 liradan ve çeyrek ziynet 746 liradan satıldı.

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